Лидер Приднестровья на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться панике на фоне террористической угрозы.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба главы ПМР.

«Обращаюсь к гражданам Приднестровья. Не поддавайтесь панике, не слушайте какие-либо фейковые новости, слухи, сплетни, инсинуации. Мы сохраним мир в Приднестровье. Мы найдём и накажем всех, кто виновен в данных террористических атаках», — сказал он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила мнение, что взрывы в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике могут быть связаны с «противостоянием сил» внутри региона.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

Днём ранее сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.