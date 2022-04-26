Лидер Приднестровья на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться панике на фоне террористической угрозы.
Лидер Приднестровья на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать
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Как пишет РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба главы ПМР.

«Обращаюсь к гражданам Приднестровья. Не поддавайтесь панике, не слушайте какие-либо фейковые новости, слухи, сплетни, инсинуации. Мы сохраним мир в Приднестровье. Мы найдём и накажем всех, кто виновен в данных террористических атаках», — сказал он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила мнение, что взрывы в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике могут быть связаны с «противостоянием сил» внутри региона.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

Днём ранее сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

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