СК Приднестровья возбудил уголовные дела по факту атаки на здание МГБ в Тирасполе

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СК непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил уголовные дела по факту атаки на здание МГБ в Тирасполе.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по факту атаки на здание МГБ в Тирасполе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По данному факту главным следственным управлением СК ПМР возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 203 УК ПМР (террористический акт, совершённый группой лиц, с применением огнестрельного оружия) и ч. 2 ст. 29 — пунктами «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 104 УК ПМР (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц, общеопасным способом)», — говорится в заявлении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц. 

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья в Тирасполе.

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