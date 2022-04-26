Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости продолжить спецоперацию

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России потребует продолжить спецоперацию.
Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости продолжить спецоперацию
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал в эфире «Соловьёв LIVE».

«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы, — с тем чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины закончится договором, параметры которого определит развитие военных действий.

Он также сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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