Лавров: ситуация на Украине закончится договором, его параметры определят военные действия
«Как в любой ситуации, когда применяются вооружённые силы, конечно же, всё закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сообщил он в программе «Большая игра» на Первом канале.
Он также сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
Ранее Лавров рассказал, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за нежелания украинской стороны реагировать на переданные российские предложения.