Лавров: ситуация на Украине закончится договором, его параметры определят военные действия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины закончится договором, параметры которого определит развитие военных действий.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооружённые силы, конечно же, всё закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сообщил он в программе «Большая игра» на Первом канале.

Он также сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Ранее Лавров рассказал, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за нежелания украинской стороны реагировать на переданные российские предложения.