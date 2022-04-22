Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
«Мы вели переговоры, сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учётом их поступивших на тот момент комментариев, оно остаётся без ответа», — сказал Лавров.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что, когда у президента Украины Владимира Зеленского спросили, как он относится к очередному варианту предложений Москвы, тот сказал, что в Киеве «ничего не получали».
«Насколько он владеет ситуацией, это уже не мне судить. Это просто характеристика того, где находится вот этот процесс под названием «переговоры», — объяснил министр.
Также Лавров отметил, что заявления украинских представителей, в том числе Зеленского и его советников, наводят на мысль, что переговоры Киеву не нужны.