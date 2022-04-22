Лавров: заявления Киева наводят на мысль, что переговоры ему не нужны

Заявления украинской стороны создают впечатление, что Киев смирился со своей судьбой, а переговоры с Россией ему не нужны, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой», — сказал российский министр.

Как ранее отметили в МИД России, украинская делегация «направляет усилия не на достижение договорённостей, а на затягивание переговоров».