Захарова заявила о продолжении переговоров России и Украины в онлайн-формате

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о продолжении переговоров российской и украинской делегаций в онлайн-формате.
Захарова заявила о продолжении переговоров России и Украины в онлайн-формате
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине. Они ведутся в онлайн-формате. На повестке дня — вопросы нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризации и денацификации, восстановления статуса русского языка, признания территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что украинская делегация, к сожалению, «направляет усилия не на достижение договорённостей, а на затягивание переговоров».

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