Захарова заявила о продолжении переговоров России и Украины в онлайн-формате
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«Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине. Они ведутся в онлайн-формате. На повестке дня — вопросы нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризации и денацификации, восстановления статуса русского языка, признания территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР», — сказала она.
При этом Захарова подчеркнула, что украинская делегация, к сожалению, «направляет усилия не на достижение договорённостей, а на затягивание переговоров».