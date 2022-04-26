Украинская армия обстреляла Горловку из крупнокалиберного вооружения

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ВСУ выпустили 15 снарядов из крупнокалиберного вооружения по Донецкой Народной Республике.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», — следует из заявления представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя ДНР при обстреле ВСУ.

В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

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