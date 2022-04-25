Мэр Мариуполя Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать «Азовсталь»

Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь». Об этом сообщила газета «Известия».

Иващенко ответил на вопрос, правда ли, что «Азовсталь» не будут восстанавливать.

«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьёзные удары по нему были», — сказал он.

При этом он считает, что металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» будут восстановлены.

24 апреля Иващенко рассказал, что в городе уже не ведутся боевые действия.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.