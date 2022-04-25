Мэр Мариуполя Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать «Азовсталь»

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Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь». Об этом сообщила газета «Известия».
Мэр Мариуполя Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать «Азовсталь»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Иващенко ответил на вопрос, правда ли, что «Азовсталь» не будут восстанавливать.

«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьёзные удары по нему были», — сказал он.

При этом он считает, что металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» будут восстановлены.

24 апреля Иващенко рассказал, что в городе уже не ведутся боевые действия.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.

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