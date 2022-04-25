Мэр Мариуполя Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать «Азовсталь»
- РИА Новости
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Иващенко ответил на вопрос, правда ли, что «Азовсталь» не будут восстанавливать.
«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьёзные удары по нему были», — сказал он.
При этом он считает, что металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» будут восстановлены.
24 апреля Иващенко рассказал, что в городе уже не ведутся боевые действия.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.