Мэр Мариуполя: боевых действий в городе уже не ведётся

Мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что в городе уже не ведутся боевые действия.

«Никаких боевых действий в городе уже не ведётся. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается», — сообщил он ТАСС.

Во дворах сами жители «уже белят бордюры», а люди уже выходят из подвалов и чистят дворовые территории, добавил он.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.