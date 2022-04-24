Мэр Мариуполя: боевых действий в городе уже не ведётся

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Мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что в городе уже не ведутся боевые действия.
Мэр Мариуполя: боевых действий в городе уже не ведётся
  • AP

«Никаких боевых действий в городе уже не ведётся. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается», — сообщил он ТАСС.

Во дворах сами жители «уже белят бордюры», а люди уже выходят из подвалов и чистят дворовые территории, добавил он.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.

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