Пушилин заявил, что Мариуполь после восстановления станет более приспособлен для жизни

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.
Пушилин заявил, что Мариуполь после восстановления станет более приспособлен для жизни
  • AP

«Мы уже видим процесс восстановления и оценки профильными министерствами и ведомствами всей необходимой работы, которую предстоит сделать в ближайшие дни, недели, месяцы. Для нас важно начать этот процесс в полной мере, одномоментно. В очередной раз повторю, что Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее сообщили в Минобороны России, в Мариуполе обстановка нормализовалась, а жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам.

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