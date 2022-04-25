Председатель ОБСЕ Рау призвал освободить задержанных в ЛНР и ДНР членов СММ

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау потребовал освободить задержанных в Луганской и Донецкой народных республиках членов Специальной мониторинговой миссии.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Задержание членов миссии СММ в Донецке и Луганске неприемлемо, и мы призываем к их немедленному освобождению. Они были задержаны за участие в административной деятельности, которая входит в их должностные обязанности в качестве сотрудников ОБСЕ», — заявил Рау.

Ранее Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Позднее задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам.