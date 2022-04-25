Председатель ОБСЕ Рау призвал освободить задержанных в ЛНР и ДНР членов СММ
Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
«Задержание членов миссии СММ в Донецке и Луганске неприемлемо, и мы призываем к их немедленному освобождению. Они были задержаны за участие в административной деятельности, которая входит в их должностные обязанности в качестве сотрудников ОБСЕ», — заявил Рау.
Ранее Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Позднее задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам.