В Киеве разочарованы словами главы МИД Австрии о членстве Украины в ЕС

Украинское Министерство иностранных дел выразило разочарование высказываниями главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Киеву нужно найти другую модель сотрудничества с Европейским союзом, которая исключает его членство в организации. В ведомстве считают, что Украина стала «форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей».

Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, в Киеве считают слова австрийского министра стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединённой Европы.

«Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — добавил он, слова дипломата приводит РИА Новости.

Николенко также утверждает, что у Украины есть основания требовать признать её заслуги и стратегическую роль для ЕС.

В Вене ранее заявили, что Киеву и Брюсселю необходимо найти способ выстраивания отношений, не предусматривающий полноправного членства Украины в ЕС.

7 марта глава Евросовета Шарль Мишель признал, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не имеет однозначной поддержки среди членов сообщества.