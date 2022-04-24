В Киеве разочарованы словами главы МИД Австрии о членстве Украины в ЕС
- Gettyimages.ru
Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, в Киеве считают слова австрийского министра стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединённой Европы.
«Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — добавил он, слова дипломата приводит РИА Новости.
Николенко также утверждает, что у Украины есть основания требовать признать её заслуги и стратегическую роль для ЕС.
В Вене ранее заявили, что Киеву и Брюсселю необходимо найти способ выстраивания отношений, не предусматривающий полноправного членства Украины в ЕС.
7 марта глава Евросовета Шарль Мишель признал, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не имеет однозначной поддержки среди членов сообщества.