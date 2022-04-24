В ДНР сообщили об обстреле украинской армией Ясиноватой из РСЗО «Град»

Украинская армия выпустила пять ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:18 — населённый пункт Авдеевка — аселённый пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя ДНР при обстреле ВСУ.

В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.