Зеленский назвал условия отказа Украины от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выйдет из переговоров с Россией в случае проведения референдумов в контролируемых российской армией регионах.

«Если будут проведены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговоров», — приводит газета «Коммерсантъ» слова Зеленского на пресс-конференции в Киеве.

Ещё одним условием прекращения переговоров он назвал уничтожение украинских солдат в Мариуполе.

Ранее в Кремле заявили, что Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за нежелания украинской стороны реагировать на переданные российские предложения.