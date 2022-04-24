Зеленский назвал условия отказа Украины от переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выйдет из переговоров с Россией в случае проведения референдумов в контролируемых российской армией регионах.

«Если будут проведены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговоров», — приводит газета «Коммерсантъ» слова Зеленского на пресс-конференции в Киеве.

Ещё одним условием прекращения переговоров он назвал уничтожение украинских солдат в Мариуполе.

Ранее в Кремле заявили, что Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за нежелания украинской стороны реагировать на переданные российские предложения.

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