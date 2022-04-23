Военные России уничтожили логистический терминал с иностранным вооружением ВСУ у Одессы

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Российские военные высокоточными ракетами вывели из строя логистический терминал ВСУ на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Военные России уничтожили логистический терминал с иностранным вооружением ВСУ у Одессы
  • Gettyimages.ru

«Сегодня днём высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы», — заявил Конашенков.

По его словам, на уничтоженном объекте хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России располагает данными о поставках вооружения на Украину из 25 государств, в том числе из 21 страны НАТО.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

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