В Белоруссии предложили инвесторам из-за санкций забрать деньги в Минске
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«Мы и сейчас по внешним обязательствам платили бы исправно... Но по разным причинам (в основном санкционного плана) не все платежи проходят. У нас есть факты, когда мы свои платежи отправляли, например, в Англию международным организациям, но со счетов Нацбанка эти платежи не снимали», — цитирует его Интерфакс.
По словам министра, в Минске пробовали сделать перевод, но получили отказ. На данный момент эти средства находятся в белорусских рублях.
«Мы их заплатили, соответственно, конвертировали валюту через Национальный банк. Они тут, у нас. Забирайте! Если не хотите забирать их там, у себя, не хотите в Англии забирать, Евросоюзе, тогда забирайте их у нас», — предложил Селивёрстов.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее распорядился о расчётах страны по внешнему долгу в национальной валюте.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2021 году Минск полностью выполнял обязательства по выплатам по внешнему государственному долгу республики на сумму $2 млрд.