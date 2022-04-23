В Белоруссии предложили инвесторам из-за санкций забрать деньги в Минске

Короткая ссылка
В Белоруссии готовы платить по внешним обязательствам, однако не намерены насильно впихивать эти деньги на Запад, если они не проходят из-за санкций, заявил глава Минфина республики Юрий Селивёрстов в эфире телеканала «Беларусь 1».
В Белоруссии предложили инвесторам из-за санкций забрать деньги в Минске
  • Gettyimages.ru

«Мы и сейчас по внешним обязательствам платили бы исправно... Но по разным причинам (в основном санкционного плана) не все платежи проходят. У нас есть факты, когда мы свои платежи отправляли, например, в Англию международным организациям, но со счетов Нацбанка эти платежи не снимали», — цитирует его Интерфакс.

По словам министра, в Минске пробовали сделать перевод, но получили отказ. На данный момент эти средства находятся в белорусских рублях.

«Мы их заплатили, соответственно, конвертировали валюту через Национальный банк. Они тут, у нас. Забирайте! Если не хотите забирать их там, у себя, не хотите в Англии забирать, Евросоюзе, тогда забирайте их у нас», — предложил Селивёрстов.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее распорядился о расчётах страны по внешнему долгу в национальной валюте.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2021 году Минск полностью выполнял обязательства по выплатам по внешнему государственному долгу республики на сумму $2 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить