В Белоруссии предложили инвесторам из-за санкций забрать деньги в Минске

В Белоруссии готовы платить по внешним обязательствам, однако не намерены насильно впихивать эти деньги на Запад, если они не проходят из-за санкций, заявил глава Минфина республики Юрий Селивёрстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы и сейчас по внешним обязательствам платили бы исправно... Но по разным причинам (в основном санкционного плана) не все платежи проходят. У нас есть факты, когда мы свои платежи отправляли, например, в Англию международным организациям, но со счетов Нацбанка эти платежи не снимали», — цитирует его Интерфакс.

По словам министра, в Минске пробовали сделать перевод, но получили отказ. На данный момент эти средства находятся в белорусских рублях.

«Мы их заплатили, соответственно, конвертировали валюту через Национальный банк. Они тут, у нас. Забирайте! Если не хотите забирать их там, у себя, не хотите в Англии забирать, Евросоюзе, тогда забирайте их у нас», — предложил Селивёрстов.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее распорядился о расчётах страны по внешнему долгу в национальной валюте.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2021 году Минск полностью выполнял обязательства по выплатам по внешнему государственному долгу республики на сумму $2 млрд.