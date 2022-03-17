Лукашенко распорядился о расчётах Белоруссии по внешнему долгу в национальной валюте

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Белорусский президент Александр Лукашенко распорядился о расчётах страны по внешнему долгу в национальной валюте.
Лукашенко распорядился о расчётах Белоруссии по внешнему долгу в национальной валюте
  • AFP
  • © STRINGER / BELTA

«В случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое замораживание реализуемых на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчётов по государственному долгу в иностранной валюте, Министерству финансов, банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению Совета министров (его президиума) обеспечивать исполнение обязательств перед такими странами в национальной валюте», — говорится в комментарии Минфина Белоруссии к указу.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2021 году Минск полностью выполнял обязательства по выплатам по внешнему государственному долгу республики на сумму $2 млрд.

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