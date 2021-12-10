Головченко: Белоруссия рассчиталась в 2021 году по внешним долгам на $2 млрд
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- РИА Новости
«Мы рассчитались по внешним долгам в текущем году практически на $2 млрд. И до конца года на эти цели направим еще $280 млн. Таким образом, выплаты по внешнему долгу будут обеспечены в текущем году в полном объёме», — приводит БЕЛТА его слова.
Ранее Головченко заявил, что Белоруссия намерена в условиях санкций Запада развивать промкооперацию с Россией и другими странами ЕАЭС.
Также он отметил, что Минск и Москва способны выдержать давление стран Запада.