Премьер Белоруссии заявил о способности Минска и Москвы выдержать давление Запада
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По его словам, Белоруссия и Россия находятся под беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада.
«Уверен: наши оппоненты не добьются целей, которые они преследуют. В первую очередь потому, что это происходит вопреки интересам белорусского народа. Во-вторых, мы чувствуем за своими плечами, спиной помощь нашего союзника — Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что вместе мы в состоянии выдержать любое давление», — приводит агентство БЕЛТА слова Головченко на встрече с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.
Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что ответные меры в отношении западных стран могут быть отменены, если Запад вернётся на путь «конструктивного сотрудничества».