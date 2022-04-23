Расследование якобы применения Россией биооружия на Украине будет с санкции Генсека ООН

Расследование фактов якобы применения Россией биологического оружия на Украине пройдёт с санкции Генсека ООН, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.

«Механизм расследования фактов возможного применения биологического оружия будет задействован с санкции Генерального секретаря ООН, который определяет состав экспертной группы, исходя из собственных предпочтений», — сказал он.

По словам Кириллова, в зоны боевых действий, куда не будут допущены представители стран НАТО, привлекут сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Ранее в Минобороны России подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

Кириллов также отметил, что украинская сторона в начале 2022 года закупила более 50 устройств для распыления различных рецептур, в том числе химвеществ, с беспилотников.