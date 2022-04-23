Минобороны России: Украина в 2022 году закупила устройства для распыления химвеществ с БПЛА

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что украинская сторона в начале 2022 года закупила более 50 устройств для распыления различных рецептур, в том числе химвеществ, с беспилотников.

«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов», — сказал Кириллов.

Ранее российские военные рассказали RT, что на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей нашли беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями.

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая заявила, что комиссия изучит информацию об украинских беспилотниках с ёмкостями для распыления опасных веществ.