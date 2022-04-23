Аналитик назвала попыткой «переписать реальность» заявление Госдепа о «контроле ВСУ» в Мариуполе

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о «контроле ВСУ» в Мариуполе.
Аналитик назвала попыткой «переписать реальность» заявление Госдепа о «контроле ВСУ» в Мариуполе
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По мнению эксперта, Мариуполь «был оплотом нацистов «Азова».

«Теперь, когда Мариуполь взят войсками ДНР и России, а «Азовсталь» консервируют, параллельно предоставляя возможность сдачи в плен, это наносит непоправимый психологический ущерб украинской власти, и американцы пытаются своим «авторитетом» переубедить всех, переписать не историю прошлого — переписать реальность», — считает Федосова.

Она также отметила, что одновременно с иллюзией того, что «Украина «побеждает», продолжается «накачка оружием».

По её мнению, если американцы узнают правду, то они бы «задали вопрос своему правительству: куда бесконтрольно утекают американские деньги и оружие».

«Освещение ситуации на Украине и на Западе превратилось в ловушку лжи, и из этой ловушки поможет выйти только продвижение России на театре военных действий», — заключила собеседница RT.

Ранее депутат Белик назвал заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем откровенной ложью.

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