Политолог Руслан Бальбек с беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что украинские силы якобы сохраняют контроль над Мариуполем.

«В свете информационной войны американцы уже распоряжаются Украиной и её войсками как колониальной собственностью. Именно поэтому все неудачи и разгромы украинских нацистов они воспринимают пускай не как собственное, но близкое к сердцу поражение. И тогда остаётся только одно — надо врать», — считает Бальбек.

Политолог уверен, что факты скрыть невозможно.

«Наглядный пример — Херсон. Там, куда пришли российские войска и поднят наш государственный флаг, наступает мир и спокойствие. Возможно, через какое-то время наступит отрезвление и оно выйдет за пределы Украины», — заключил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что украинские силы всё ещё удерживают Мариуполь.

В Кремле подчеркнули, что в заявлении Госдепа про «дезинформацию» о Мариуполе нет и доли правды.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал это заявление фейком и «прямым пособничеством террористам».