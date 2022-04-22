Депутат Белик назвал заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем откровенной ложью
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«Госдепу США пора обновить страничку в браузере и посмотреть актуальную информацию, чтобы увидеть реальное положение дел и уяснить, что Вооружённые силы России и силы ДНР освободили Мариуполь», — считает парламентарий.
Он добавил, что Вашингтон в очередной раз пытается «одурачить мировое сообщество».
«Откровенная ложь Госдепа о том, что украинские силы якобы сохраняют контроль над Мариуполем — это очередная подмена понятий в духе американской политики», — заключил он.
Ранее Прайс заявил, что украинские силы всё ещё удерживают Мариуполь.
В Кремле отметили, что в заявлении Госдепа про «дезинформацию» о Мариуполе нет и доли правды.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что это фейк и «прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне».
21 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.
Он отметил, что сам город освобождён, однако на территории «Азовстали» ещё остаются боевики.