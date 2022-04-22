Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате более $1 млрд по кредитам

Москва предоставила Минску отсрочку по выплате более $1 млрд в рамках обязательств по выданным кредитам, заявил глава Минфина Белоруссии Юрий Селивёрстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

«По сути, на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более $1 млрд платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем», — цитирует его РИА Новости.

Селивёрстов назвал это дружественным шагом со стороны России как партнёра.

В марте Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по государственным кредитам на срок от пяти до шести лет.

Ранее Москва и Минск утвердили изменения условий ряда межправительственных соглашений двух стран, включая соглашение о российском государственном финансовом кредите.