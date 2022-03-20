Белоруссия договорилась об отсрочке погашения госкредитов перед Россией

Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по государственным кредитам на срок от пяти до шести лет. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава белорусского Министерства финансов Юрий Селиверстов.

«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперёд от пяти до шести лет», — приводит его слова РИА Новости.

Селиверстов добавил, что перенос сроков позволит Минску «не отвлекать ресурсы для обслуживания» белорусских обязательств и их погашения перед партнёрами из России.

Ранее Белоруссия и Россия утвердили изменения условий ряда межправительственных соглашений двух стран, включая соглашение о российском государственном финансовом кредите.