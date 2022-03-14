Утверждены изменения в соглашении о российском кредите Белоруссии

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Белоруссия и Россия утвердили изменения условий ряда межправительственных соглашений двух стран, включая соглашение о российском государственном финансовом кредите.
Утверждены изменения в соглашении о российском кредите Белоруссии
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Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документы подписали замминистра финансов России Тимур Максимов и глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.

Был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами стран о предоставлении Белоруссии государственного финансового кредита от 6 октября 2021 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства.

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