Утверждены изменения в соглашении о российском кредите Белоруссии

Белоруссия и Россия утвердили изменения условий ряда межправительственных соглашений двух стран, включая соглашение о российском государственном финансовом кредите.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документы подписали замминистра финансов России Тимур Максимов и глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.

Был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами стран о предоставлении Белоруссии государственного финансового кредита от 6 октября 2021 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства.