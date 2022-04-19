Постпред Китая при ООН: отправка тяжёлых вооружений на Украину лишь усугубит конфликт

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Китай призывает отказаться от направления на Украину тяжёлых вооружений, в противном случае это приведёт к эскалации и усугубит гуманитарную катастрофу. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Необходимо отказаться от направления тяжёлой техники», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, «это не будет способствовать миру, а лишь приведёт к эскалации конфликта и усугубит гуманитарную катастрофу».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

Как стало известно, США передадут Украине 200 бронетранспортёров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.

При этом США будут обучать ВСУ обращаться с американскими гаубицами за пределами Украины.

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