Минобороны России: украинские боевики пытают более 830 человек в населённом пункте Лиман

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики задержали и пытают 837 человек в городе Лиман Краматорского района ДНР за подозрение в лояльности России.

По его словам, боевики националистических батальонов совершили поквартирные обходы с целью выявления у местных граждан пророссийских взглядов и признаков содействия формированиям ДНР.

«Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», — заявил Мизинцев.

Кроме того, боевики в принудительном порядке изъяли у мирных граждан ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики теробороны пытают жителей Славянска из-за пророссийских взглядов.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине.