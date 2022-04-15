Минобороны России: украинские боевики пытают более 830 человек в населённом пункте Лиман
- РИА Новости
По его словам, боевики националистических батальонов совершили поквартирные обходы с целью выявления у местных граждан пророссийских взглядов и признаков содействия формированиям ДНР.
«Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», — заявил Мизинцев.
Кроме того, боевики в принудительном порядке изъяли у мирных граждан ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.
Ранее в Минобороны России заявили, что боевики теробороны пытают жителей Славянска из-за пророссийских взглядов.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине.