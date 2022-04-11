Минобороны: боевики теробороны пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

Боевики украинской территориальной обороны пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой Народной Республики боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов», — заявил Мизинцев.

По его словам, поводом для задержания жителей Славянска являются найденные в телефонах истории звонков на российские номера, переписки с осуждением действующего режима, подписки в соцсетях на российские каналы и другие.

«Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жён и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов», — заявил он.

По его словам, «для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от $500 до $1000».

Также Мизинев заявил, что десятки задержанных «домой так и не вернулись».

Ранее в Минобороны заявили, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.