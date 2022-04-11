Минобороны: боевики теробороны пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды
- РИА Новости
«В Славянске Донецкой Народной Республики боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов», — заявил Мизинцев.
По его словам, поводом для задержания жителей Славянска являются найденные в телефонах истории звонков на российские номера, переписки с осуждением действующего режима, подписки в соцсетях на российские каналы и другие.
«Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жён и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов», — заявил он.
По его словам, «для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от $500 до $1000».
Также Мизинев заявил, что десятки задержанных «домой так и не вернулись».
Ранее в Минобороны заявили, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.