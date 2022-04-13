СК России возбудил дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине.
СК России возбудил дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СК.

Уточняется, что военными следственными органами в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооружённом конфликте на стороне Украины, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «б», «д», «ж», «к», «л» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК России.

«После завершения боевых действий обнаружены тела четырёх убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с участием специалистов проведён осмотр тел военнослужащих, выполнено дактилоскопирование, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

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