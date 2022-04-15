В ДНР сообщили об уничтожении 52 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, один танк, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2 и две бронированных машины», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, захвачены одна боевая машина пехоты, полевой артиллерийский склад и два грузовых транспортных средства.
Ранее военный корреспондент Семён Пегов в стриме «Летучка» прокомментировал текущую ситуацию с освобождением российскими войсками населённых пунктов Донбасса.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силы ДНР и российские войска полностью освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе от украинских боевиков.