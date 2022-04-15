Комбинат имени Ильича в Мариуполе полностью освобождён от украинских боевиков

Силы ДНР и российские войска полностью освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе от украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобождён от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича», — заявил он на брифинге.

Ранее стало известно, что в Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков украинского нацбатальона «Азов».

В Минобороны России заявили, что остатки подразделений украинских войск и боевиков «Азова» в городе блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.