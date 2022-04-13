В Минобороны России сообщили о полном освобождении от боевиков «Азова» порта в Мариуполе

Короткая ссылка
В Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков украинского нацбатальона «Азов», следует из заявления Минобороны России.
В Минобороны России сообщили о полном освобождении от боевиков «Азова» порта в Мариуполе
  • AFP
  • © Aleksey Filippov

«В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода имени Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, операция по освобождению территории республики будет интенсифицирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить