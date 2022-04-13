В Минобороны России сообщили о полном освобождении от боевиков «Азова» порта в Мариуполе
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«В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода имени Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, операция по освобождению территории республики будет интенсифицирована.