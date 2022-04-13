В Минобороны России сообщили о полном освобождении от боевиков «Азова» порта в Мариуполе

В Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков украинского нацбатальона «Азов», следует из заявления Минобороны России.

«В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода имени Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, операция по освобождению территории республики будет интенсифицирована.