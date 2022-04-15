Военкор Пегов рассказал о текущей ситуации с освобождением населённых пунктов в Донбассе
- РИА Новости
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«То, что сейчас остаётся, — уничтожение или пленение той группировки, которая осталась на «Азовстали», — заявил он.
Пегов подчеркнул, что далее следует так называемый авдеевский котёл.
«Город Авдеевка находится в непосредственной близости от столицы ДНР. Там сконцентрирована куда большая сила противника, чем в Мариуполе. Авдеевка все восемь лет находилась на линии фронта, укрепрайоны там создавались тоже годами», — отметил военкор.
Пегов добавил, что несколько российских подразделений приступили к «разбору этих укрепрайонов».
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что в Попасной и Рубежном националисты целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре.