Военный корреспондент Семён Пегов в стриме «Летучка» прокомментировал текущую ситуацию с освобождением российскими войсками населённых пунктов Донбасса.

«То, что сейчас остаётся, — уничтожение или пленение той группировки, которая осталась на «Азовстали», — заявил он.

Пегов подчеркнул, что далее следует так называемый авдеевский котёл.

«Город Авдеевка находится в непосредственной близости от столицы ДНР. Там сконцентрирована куда большая сила противника, чем в Мариуполе. Авдеевка все восемь лет находилась на линии фронта, укрепрайоны там создавались тоже годами», — отметил военкор.

Пегов добавил, что несколько российских подразделений приступили к «разбору этих укрепрайонов».

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что в Попасной и Рубежном националисты целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре.