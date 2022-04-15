Военкор Пегов рассказал о текущей ситуации с освобождением населённых пунктов в Донбассе

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Военный корреспондент Семён Пегов в стриме «Летучка» прокомментировал текущую ситуацию с освобождением российскими войсками населённых пунктов Донбасса.
Военкор Пегов рассказал о текущей ситуации с освобождением населённых пунктов в Донбассе
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«То, что сейчас остаётся, — уничтожение или пленение той группировки, которая осталась на «Азовстали», — заявил он.

Пегов подчеркнул, что далее следует так называемый авдеевский котёл.

«Город Авдеевка находится в непосредственной близости от столицы ДНР. Там сконцентрирована куда большая сила противника, чем в Мариуполе. Авдеевка все восемь лет находилась на линии фронта, укрепрайоны там создавались тоже годами», — отметил военкор.

Пегов добавил, что несколько российских подразделений приступили к «разбору этих укрепрайонов».

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что в Попасной и Рубежном националисты целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре.

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