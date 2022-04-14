Марочко: в Попасной националисты целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре

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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что в Попасной и Рубежном националисты целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре.
Марочко: в Попасной националисты целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«В Попасной просто половина стёрта с лица земли. Они целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре, где даже наших подразделений нет», — заявил Марочко. 

По его словам, силы ЛНР специально стоят на окраине Попасной и не заходят в этот населённый пункт, чтобы не подвергать мирное население опасности. 

«Но они всё равно бьют. Такая же ситуация и в населённом пункте Рубежное», — сказал он.

Также Марочко рассказал о разборках между националистическими батальонами и Вооружёнными силами Украины.

«Идут разборки между нацбатами и вооружёнными формированиями Украины, потому что нацбаты выступают в роли заградотрядов и не дают сдаваться в плен вооружённым отрядам Украины. Ну и также никто не отменял факты мародёрства», — заявил он.

Кроме того, Марочко сообщил, что за истекшие сутки было зафиксировано два обстрела по двум населённым пунктам ЛНР. Он отметил, что разрушений и жертв среди гражданского населения нет.

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