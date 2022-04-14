Представитель ЛНР Марочко рассказал о ходе спецоперации в республике

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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» рассказал о ходе спецоперации по защите Донбасса на территории республики.
Представитель ЛНР Марочко рассказал о ходе спецоперации в республике
  • RT

По его словам, за истекшие сутки было зафиксировано два обстрела по двум населённым пунктам ЛНР. Он отметил, что разрушений и жертв среди гражданского населения нет.

Марочко добавил, что можно констатировать снижение активности со стороны украинских войск.

«Но это вызвано рядом факторов. Прежде всего позавчера дали прикурить хорошо нацистам, у них огромные потери в живой силе и технике. Сейчас они отходят от последствий ответных ударов подразделений Народной милиции и огневого воздействия Российской Федерации», — заявил он.

По его мнению, если операция будет продолжаться в таком темпе, то «скоро на тех участках местности просто не останется ни одного нациста». Он добавил, что «только с начала недели уже на территории ЛНР уничтожен целый батальон».

Ранее в ДНР заявили об уничтожении 54 украинских националистов за сутки.

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