В ДНР заявили об уничтожении 54 украинских националистов за сутки

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Военнослужащие Донецкой Народной Республики с начала суток уничтожили 54 украинских националиста, следует из текста заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
В ДНР заявили об уничтожении 54 украинских националистов за сутки
  • РИА Новости

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, две БМП и три грузовых транспортных средства. Захвачены две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», — говорится в Telegram-канале ведомства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.  

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Он также отметил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине уже выполнены.

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