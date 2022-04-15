Генпрокурор Украины Венедиктова заявила, что будет просить заключить Медведчука под стражу

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала «Украина 24» заявила, что Генпрокуратура будет требовать изменить меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с домашнего ареста на заключение под стражу.

«После такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ждать рассмотрения суда», — приводит ТАСС её слова.

Венедиктова подчеркнула, что в Генпрокуратуре будут на этом настаивать.

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

Супруга Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей до сих пор неизвестно местонахождение её мужа.