Генпрокурор Украины Венедиктова заявила, что будет просить заключить Медведчука под стражу

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала «Украина 24» заявила, что Генпрокуратура будет требовать изменить меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с домашнего ареста на заключение под стражу.
Генпрокурор Украины Венедиктова заявила, что будет просить заключить Медведчука под стражу
  • РИА Новости

«После такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ждать рассмотрения суда», — приводит ТАСС её слова.

Венедиктова подчеркнула, что в Генпрокуратуре будут на этом настаивать.

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

Супруга Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей до сих пор неизвестно местонахождение её мужа.

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