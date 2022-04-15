Супруга Медведчука не знает местонахождения задержанного на Украине мужа
- РИА Новости
«В настоящее время местонахождение моего мужа нам неизвестно, что делает невозможным обеспечение надлежащей правовой защиты и надлежащего медицинского надзора», — заявила она на пресс-конференции.
Марченко допустила, что Медведчука собираются пытать или уже пытают.
12 апреля Служба безопасности Украины заявила о задержании Медведчука.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подготовит обращение в комитет Межпарламентского союза по правам человека из-за задержания на Украине главы ОПЗЖ.