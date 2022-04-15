В Мариуполе пресекли попытку прорыва украинской колонны к «Азовстали»

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В Мариуполе войска России и Донецкой Народной Республики предотвратили попытку колонны украинских военных совершить прорыв к заводу «Азовсталь». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бойцов ДНР.
В Мариуполе пресекли попытку прорыва украинской колонны к «Азовстали»
  • Gettyimages.ru

По их словам, порядка 200 человек с техникой предприняли попытку прорваться к «Азовстали» по Итальянской улице, но им не дали этого сделать.

Как рассказали военные, до завода эта колонна не дошла.

Ранее пленный военный украинских вооружённых сил объяснил, почему украинские морские пехотинцы сдались в плен войскам России и ДНР в Мариуполе.

В Минобороны заявили, что силы ДНР и российские войска полностью освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе от украинских боевиков.

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