Пленный военный ВСУ объяснил, почему украинские морпехи сдались в плен в Мариуполе

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Пленный военный украинских вооружённых сил объяснил, почему украинские морские пехотинцы сдались в плен войскам России и ДНР в Мариуполе.
Пленный военный ВСУ объяснил, почему украинские морпехи сдались в плен в Мариуполе
  • Gettyimages.ru

Как рассказал журналистам один из военных, «было бессмысленно дальше сопротивляться», потому что у украинских военных подходила к концу провизия, вода, снаряды и патроны.

По его словам, украинским военным «даже никто не помогал», а их командиры не препятствовали решению сдаться в плен.

«Они тоже согласились», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ.

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