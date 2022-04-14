В ДНР сообщили, что по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ.

«По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил информацию о том, что в Мариуполе сдались в плен более 1 тыс. украинских военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты.

Источник RT рассказал, что среди сдавшихся в плен в Мариуполе украинских военных из 36-й бригады морской пехоты — два британских подданных.