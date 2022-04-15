Бастрыкин поручил изучить озвученные в интервью Зеленского данные о подготовке Киева к войне
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«Зеленский говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договорённостей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Следствие проверит публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого преступления.
При подтверждении данных сведений будет решаться вопрос об открытии уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с интервью украинского лидера Владимира Зеленского ряду российских СМИ.
В Роскомнадзоре заявили, что проводят проверку СМИ, взявших интервью у Зеленского.