Бастрыкин поручил изучить озвученные в интервью Зеленского данные о подготовке Киева к войне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить данные о заблаговременной подготовке Киева к войне, озвученные в интервью президента Украины Владимира Зеленского зарубежному СМИ.

«Зеленский говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договорённостей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следствие проверит публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого преступления.

При подтверждении данных сведений будет решаться вопрос об открытии уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с интервью украинского лидера Владимира Зеленского ряду российских СМИ.

В Роскомнадзоре заявили, что проводят проверку СМИ, взявших интервью у Зеленского.