МИД России призвал Молдавию воздерживаться от наносящих ущерб отношениям стран действий

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что Кишинёв воздержится от действий, которые наносят ущерб двусторонним отношениям Москвы и Кишинёва.

Захарова прокомментировала принятие молдавским парламентом поправок о запрете в республике георгиевской ленты, использования латинских букв Z и V в качестве символов и трансляции российских телеканалов. Данные поправки будут рассмотрены президентом Молдавии.

«Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией», — отметила представитель МИД России.

14 апреля в Молдавии в третьем, финальном чтении одобрили законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент, а также использование символики V и Z.

Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту и назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики.