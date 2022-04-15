МИД России призвал Молдавию воздерживаться от наносящих ущерб отношениям стран действий

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что Кишинёв воздержится от действий, которые наносят ущерб двусторонним отношениям Москвы и Кишинёва.
МИД России призвал Молдавию воздерживаться от наносящих ущерб отношениям стран действий
  • РИА Новости

Захарова прокомментировала принятие молдавским парламентом поправок о запрете в республике георгиевской ленты, использования латинских букв Z и V в качестве символов и трансляции российских телеканалов. Данные поправки будут рассмотрены президентом Молдавии. 

«Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией», — отметила представитель МИД России. 

14 апреля в Молдавии в третьем, финальном чтении одобрили законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент, а также использование символики V и Z.

Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту и назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики.

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