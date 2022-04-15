Жена Медведчука заявила об отсутствии свободы слова на Украине

Оксана Марченко, жена задержанного оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявила, что на Украине отсутствует свобода слова и журналистика, поскольку в стране действует один канал, который контролируется президентом Владимиром Зеленским.

В ходе пресс-конференции в Москве Марченко заявила, что, по её информации, «сейчас закрыты все телеканалы, кроме одного».

«Это сейчас единственный рупор, единственная площадка, то есть это страна с одним каналом, который контролирует Зеленский», — цитирует её РИА Новости.

По словам Марченко, на Украине «больше никаких альтернативных мнений быть не может».

«Какая свобода слова, какая журналистика? Это уже не журналистика, это исполнение воли хозяев, выполнение заказа», — добавила жена политика.

Также Марченко заявила, что её мужа могли подвергать пыткам в СБУ.

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.