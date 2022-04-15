Супруга Медведчука не исключила, что её мужа избивали в СБУ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас есть серьёзные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключённых и неугодных власти людей», — сказала она.
Марченко призвала присмотреться к обнародованным фотоснимкам Медведчука и отметила, что нет никаких сомнений, что его пытали.
«Нет никаких сомнений, что его избивали в первые часы после задержания. На видео... видим синие опухшие уши, что служит также фактором физического насилия», — добавила она.
12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.
Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.
СМИ сообщали, что советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире канала «Рада» заявил, что надо «провести максимально быстрый судебный процесс» над Медведчуком, после чего «дать соответствующий срок ему», а потом «выбить из него определённые показания».