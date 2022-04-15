Супруга Медведчука не исключила, что её мужа избивали в СБУ

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Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что её мужа могли подвергать пыткам в СБУ.
Супруга Медведчука не исключила, что её мужа избивали в СБУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть серьёзные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключённых и неугодных власти людей», — сказала она.

Марченко призвала присмотреться к обнародованным фотоснимкам Медведчука и отметила, что нет никаких сомнений, что его пытали.

«Нет никаких сомнений, что его избивали в первые часы после задержания. На видео... видим синие опухшие уши, что служит также фактором физического насилия», — добавила она.

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

СМИ сообщали, что советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире канала «Рада» заявил, что надо «провести максимально быстрый судебный процесс» над Медведчуком, после чего «дать соответствующий срок ему», а потом «выбить из него определённые показания».

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