Супруга Медведчука заявила об отсутствии реакции Зеленского на просьбу освободить её мужа

Супруга задержанного на Украине главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не отреагировал на просьбу освободить её мужа.

«Никакой реакции на моё обращение пока я, к сожалению, не получила. Я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского», — сказала она.

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.