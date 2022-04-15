Супруга Медведчука заявила об отсутствии реакции Зеленского на просьбу освободить её мужа
- РИА Новости
«Никакой реакции на моё обращение пока я, к сожалению, не получила. Я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского», — сказала она.
12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.
Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.
Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.