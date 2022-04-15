Супруга Медведчука заявила об отсутствии реакции Зеленского на просьбу освободить её мужа

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Супруга задержанного на Украине главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не отреагировал на просьбу освободить её мужа.
Супруга Медведчука заявила об отсутствии реакции Зеленского на просьбу освободить её мужа
  • РИА Новости

«Никакой реакции на моё обращение пока я, к сожалению, не получила. Я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского», — сказала она.

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.

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