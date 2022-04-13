Жена Медведчука попросила Эрдогана помочь освободить её мужа

Оксана Марченко, жена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, в своём видеообращении попросила турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана поспособствовать освобождению её мужа, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ).

Она отметила, что её супруг был незаконно задержан 12 апреля СБУ по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского и «сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника».

«Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа — Виктора Медведчука», — сказала Марченко.

Ранее жена Медведчука обратилась к Зеленскому с просьбой освободить её супруга.

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных.