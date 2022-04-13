Жена Медведчука попросила Эрдогана помочь освободить её мужа
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Она отметила, что её супруг был незаконно задержан 12 апреля СБУ по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского и «сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника».
«Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа — Виктора Медведчука», — сказала Марченко.
Ранее жена Медведчука обратилась к Зеленскому с просьбой освободить её супруга.
12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.
Позже он предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных.